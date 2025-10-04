Liga: le groupe du Real Madrid face à Villarreal avec Mbappé et Vinicius

Le Real Madrid affronte Villarreal ce samedi soir en hutième journée de Liga. Le groupe de Xabi Alonso pour ce match est tombé.

Le Real Madrid retrouve ce samedi le chemin de la Liga. Les Madrilènes reçoivent ce soir Villarreal au Santiago Bernabeu. Un match comptant pour la huitième journée du championnat. Massacrés par l’Atlético Madrid (2-5) la semaine dernière, une humilation qui leur a coûté la première place au classement, chipée par le Barça, les Merengues doivent prendre les trois points de la victoire pour espérer reprendre leur fauteuil de leader.

Pour cette opposition face au Sous-marin jaune, l’entraineur Xabi Alonso a dévoilé la liste des joueurs retenus. On y retrouve Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Arda Güler, Mastantuono, Gonzalo et même Endrick. Eduardo Camavinga, Jude Bellignham, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde sont également disponibles.

Le groupe madrilène;