Liga : le FC Barcelone renverse le Rayo Vallecano (5-2) et reprend la tête du championnat

Menés au score au Camp Nou, les Blaugrana ont renversé le Rayo Vallecano grâce à des doublés de Raphinha et Lamine Yamal, et repassent devant le Real Madrid à la différence de buts.

Le FC Barcelone a battu le Rayo Vallecano 5-2 au Camp Nou, lundi 31 août, en remontant un but de retard grâce à un doublé de Raphinha et un doublé de Lamine Yamal. Ce troisième succès en trois journées de Liga permet au club catalan de reprendre la première place du championnat, à égalité de points avec le Real Madrid.

Le Rayo Vallecano a pourtant ouvert le score dès la 12e minute par Sergio Camello, qui a profité d’une erreur défensive de Jules Koundé pour battre le gardien Joan García sur un service d’Álvaro García.

Barcelone a répliqué rapidement : Raphinha a égalisé à la 19e minute, avant que Lamine Yamal ne donne l’avantage aux Blaugrana deux minutes plus tard, à la 21e.

Au retour des vestiaires, l’inertie est restée du côté catalan. Un centre d’Anthony Gordon a été dévié dans son propre but par le défenseur du Rayo Florian Lejeune, à la 51e minute, avant que Camello ne réduise l’écart à la 59e sur un centre d’Unai López.

Raphinha et Yamal concluent le festival offensif

Barcelone a fait la différence en fin de rencontre. Raphinha a signé son doublé à la 71e minute sur une passe de Gordon, avant que Lamine Yamal n’inscrive lui aussi son deuxième but de la soirée dans le temps additionnel, sur une offrande de Karim Adeyemi.

Avec cette victoire, le FC Barcelone reste invaincu depuis le début de la saison et compte neuf points en trois matches, à égalité avec le Real Madrid, également parfait après trois journées. Les Catalans devancent toutefois leur rival grâce à une meilleure différence de buts.