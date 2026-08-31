L’Union européenne suspend ses importations de viande brésilienne à partir de jeudi 3 septembre

La Commission européenne invoque le non-respect par le Brésil de ses règles sur l'usage d'antibiotiques en élevage. La mesure, qui touche bœuf, volaille et plusieurs autres produits, pourra être levée si Brasilia démontre sa mise en conformité.

L’Union européenne va suspendre, à partir de jeudi 3 septembre, ses importations de viande bovine et de volaille en provenance du Brésil, a confirmé la Commission européenne. La mesure fait suite au retrait du Brésil, en mai, de la liste des pays jugés conformes aux règles européennes sur l’usage des antibiotiques en élevage.

Décidée à l’unanimité par un comité d’experts des États membres le 12 mai, puis validée par la Commission, la suspension vise à limiter l’émergence de résistances aux antibiotiques, considérée par Bruxelles comme une menace majeure pour la santé publique.

Au-delà du bœuf et de la volaille, l’interruption des importations concerne également les œufs, les produits de la pêche et de l’aquaculture, le miel et les boyaux d’origine brésilienne, selon la Commission européenne.

« Les accords commerciaux ne changent pas nos règles », a fait valoir un responsable de la Commission européenne, alors que la mesure entre en vigueur deux semaines à peine après l’entrée en vigueur provisoire, le 1er mai, de l’accord commercial entre l’UE et le Mercosur.

Une suspension qui pourrait être levée

Le Brésil pourra retrouver l’accès au marché européen s’il démontre sa mise en conformité avec les normes sanitaires de l’UE, notamment par des audits, des données de surveillance et des contrôles vétérinaires documentés. La Commission européenne a indiqué rester disponible pour des échanges techniques sur ces critères.