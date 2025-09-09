Libye : Haftar nomme son fils Saddam commandant général adjoint de l’armée

Le maréchal Khalifa Haftar a nommé son fils cadet, le général Saddam Khalifa, au poste de commandant général adjoint de l’Armée nationale libyenne, marquant ainsi une nouvelle étape dans la consolidation de son clan au sommet de l’appareil militaire.

Né à Benghazi et diplômé du Collège militaire royal de Jordanie en 2017, Saddam Khalifa a ensuite suivi des formations en Égypte et en Russie, avant d’obtenir un doctorat en sciences militaires au Caire. À la tête de la brigade Tariq ben Ziyad, devenue une unité d’élite, il s’est imposé par une ascension rapide : promu après les inondations de Derna en 2023, il avait été nommé chef d’état-major des forces terrestres en 2024.

Sur le plan diplomatique, il a représenté l’état-major auprès de plusieurs partenaires, des États-Unis aux Émirats arabes unis, renforçant son image d’interlocuteur crédible en matière de coopération militaire et de lutte antiterroriste. Il s’est également investi dans des projets civils, de la réhabilitation d’infrastructures à des initiatives de réconciliation nationale.

Officiellement présentée comme un signe de modernisation de l’armée, cette nomination est perçue comme une confirmation du poids grandissant du clan Haftar et soulève des interrogations sur la place des dynamiques successorales dans une Libye toujours fragmentée.