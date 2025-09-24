Libreville: arrestation de Samy Boucalt, le « général autoproclamé » accusé de violences contre les Béninois

Samy Boucalt, surnommé « chef d’État-major des Mapanes », a été interpellé dimanche 21 septembre 2025 par les forces de l’ordre à Libreville, au Gabon.

Cette arrestation fait suite à la diffusion de vidéos virales dans lesquelles il menaçait et intimait les commerçants béninois, notamment en fermant leurs établissements ou en proférant des menaces de mort.

Vêtu de treillis et de tenues paramilitaires, Boucalt se présentait comme un leader autoritaire, suscitant l’inquiétude au sein de la communauté béninoise au Gabon. Selon des sources locales, il aurait été condamné à treize ans de prison pour des faits graves, dont des enlèvements, avant de bénéficier d’une libération controversée. Il est également décrit comme un ancien lieutenant de Gaël Koumba Ayoune, considéré comme le véritable « Général des Mapanes ».

Les autorités gabonaises l’accusent de troubles à l’ordre public et d’incitation à la haine, en particulier à l’encontre des Béninois résidant au Gabon.

Cette arrestation intervient dans un contexte de tensions exacerbées par des actes d’intimidation à caractère xénophobe visant des commerçants béninois, notamment à Lambaréné en août 2025, liés à l’attribution de places de marché à des étrangers.

Cette action des forces de l’ordre envoie un signal fort contre l’impunité et les discours de haine, soulignant la volonté des autorités gabonaises de préserver l’ordre public et les relations diplomatiques avec le Bénin.