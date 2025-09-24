PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Libreville: arrestation de Samy Boucalt, le "général autoproclamé" accusé de violences contre les Béninois

Libreville: arrestation de Samy Boucalt, le « général autoproclamé » accusé de violences contre les Béninois

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Prison - Maison d'arrêt
Prison - Maison d'arrêt Ph: RTS
- Publicité-
. .

Samy Boucalt, surnommé « chef d’État-major des Mapanes », a été interpellé dimanche 21 septembre 2025 par les forces de l’ordre à Libreville, au Gabon.

Cette arrestation fait suite à la diffusion de vidéos virales dans lesquelles il menaçait et intimait les commerçants béninois, notamment en fermant leurs établissements ou en proférant des menaces de mort.

Vêtu de treillis et de tenues paramilitaires, Boucalt se présentait comme un leader autoritaire, suscitant l’inquiétude au sein de la communauté béninoise au Gabon. Selon des sources locales, il aurait été condamné à treize ans de prison pour des faits graves, dont des enlèvements, avant de bénéficier d’une libération controversée. Il est également décrit comme un ancien lieutenant de Gaël Koumba Ayoune, considéré comme le véritable « Général des Mapanes ».

Les autorités gabonaises l’accusent de troubles à l’ordre public et d’incitation à la haine, en particulier à l’encontre des Béninois résidant au Gabon.

Cette arrestation intervient dans un contexte de tensions exacerbées par des actes d’intimidation à caractère xénophobe visant des commerçants béninois, notamment à Lambaréné en août 2025, liés à l’attribution de places de marché à des étrangers.

Cette action des forces de l’ordre envoie un signal fort contre l’impunité et les discours de haine, soulignant la volonté des autorités gabonaises de préserver l’ordre public et les relations diplomatiques avec le Bénin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : « un dernier Mohican de la Françafrique », Venance Konan tacle Robert Bourgi

Monde

Inde: un Nigérian condamné à dix ans de prison pour trafic de drogue international

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Pascal Affi N’Guessan conteste son exclusion et saisit la justice

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : le concert de Sidiki Diabaté annulé au stade Félix Houphouët-Boigny

Bénin

Bénin: Un numéro vert pour dénoncer les abus dans les centres de santé

Bénin

Presidentielles de 2026 au Bénin: LD lance ce mercredi la procédure pour le choix de son candidat

Bénin

Bénin: Noël Chadaré se prononce sur la candidature de Romuald Wadagni

Bénin

Bénin: Patrice Talon visite le chantier du nouveau siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo

Bénin

Bénin – Quitus fiscal pour les élections générales: Jean-Baptiste Elias alerte sur des inquiétudes persistantes

Monde

Financement libyen : décès de Ziad Takieddine, principal accusateur de Sarkozy

VOIR TOUS LES FLASHS