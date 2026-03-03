Liban : près de 30 000 déplacés, les frappes continuent dans tout le Moyen-Orient

Les combats qui embrasent plusieurs points du Moyen-Orient ont provoqué un nouvel exode au Liban : selon des bilans récents, près de 30 000 personnes ont dû quitter leur domicile, fuyant les quartiers touchés par des frappes aériennes et des échanges de tirs. Les autorités locales et des agences internationales soulignent la montée soudaine du nombre de déplacés, dont beaucoup se retrouvent hébergés chez des proches ou dans des abris improvisés.

La situation s’inscrit dans une escalade régionale où des opérations militaires concertées entre États et groupes armés se multiplient — frappes menées par les forces israéliennes et américaines contre des positions liées à l’Iran, ripostes par missiles et drones depuis Téhéran, et tirs transfrontaliers impliquant le sud du Liban. Ces actions ont engendré des pertes humaines et des dégâts d’infrastructures à travers plusieurs pays.

Les conséquences humanitaires sont déjà tangibles : hôpitaux saturés, écoles endommagées et accès à l’eau et à l’électricité perturbés dans les zones affectées. Des agences onusiennes et humanitaires alertent sur les difficultés pour atteindre les populations déplacées et sur l’impact des restrictions de sécurité sur la distribution de l’aide. Des évaluations préliminaires font état de milliers de logements détruits ou rendus inhabitables, obligeant des familles à se reloger en urgence.

Les violences ont également provoqué des mouvements transfrontaliers : davantage de réfugiés syriens et de Libanais ont cherché refuge de l’autre côté de la frontière, avec des vagues de départ qui, sur certaines périodes intenses, ont dépassé la barre des dizaines de milliers de personnes selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés. Ces déplacements massifs compliquent encore une situation humanitaire déjà fragilisée par des années de crise économique et de saturation des services sociaux.

Une crise régionale aux retombées multiples

Au-delà du Liban, les frappes et contre-frappes ont perturbé le trafic aérien et les liaisons commerciales dans la région : plusieurs compagnies ont annulé ou suspendu des vols tandis que des fermetures d’espaces aériens ont laissé des milliers de passagers bloqués. Les infrastructures énergétiques sont aussi ciblées, provoquant des interruptions temporaires de production et d’acheminement, et alimentant les inquiétudes sur les répercussions économiques internationales.

Les acteurs humanitaires se mobilisent mais signalent des contraintes logistiques et financières qui limitent leur capacité d’intervention rapide. Les organisations locales, appuyées par des ONG internationales, tentent d’installer des abris, de fournir des kits de première nécessité et d’acheminer des soins, mais l’intensité des hostilités et la multiplication des zones dangereuses compliquent la coordination et l’acheminement des secours.

Sur le plan diplomatique, des appels à la retenue et à la protection des civils se multiplient auprès des Nations unies et des chancelleries régionales, alors que la perspective d’une extension du conflit suscite des craintes d’un embrasement plus large. Les gouvernements concernés multiplient les consultations pour tenter de limiter les frappes contre les zones habitées et préserver au mieux les couloirs humanitaires, sans succès probant jusqu’ici.

Dans les prochains jours, le suivi des flux de population, l’état des infrastructures vitales et la capacité des acteurs humanitaires à atteindre les personnes déplacées resteront des indicateurs essentiels pour mesurer l’ampleur de la crise et orienter les réponses d’urgence des partenaires internationaux.