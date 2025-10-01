Liban : l’ONU confirme 103 civils morts depuis le cessez-le-feu

En Brève

Les Nations Unies ont annoncé mercredi avoir confirmé la mort de 103 civils au Liban depuis la trêve conclue avec Israël en novembre 2024 et ont appelé à un arrêt immédiat des hostilités; « nous constatons encore aujourd’hui les conséquences dévastatrices de frappes aériennes et attaques de drones sur des zones résidentielles et à proximité des forces de maintien de la paix de l’ONU dans le sud », a déclaré dans un communiqué le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk.