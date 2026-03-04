Liban : l’armée israélienne pénètre dans le sud

Des unités de l’armée israélienne sont entrées dans le sud du Liban, ont indiqué mardi plusieurs sources internationales, prenant position sur des secteurs proches de la frontière dans ce que l’État-major a présenté comme une mesure défensive visant à protéger les populations et les points stratégiques israéliens.

Selon des déclarations officielles, le déploiement consiste en renforts et en prises de positions avancées plutôt qu’en une poussée d’ampleur à l’intérieur du territoire libanais ; le ministère de la Défense israélien a précisé que l’opération devait consolider une « posture de défense avancée » le long de la zone frontalière.

Du côté du Hezbollah, la riposte a été immédiate et martelée : le mouvement a annoncé qu’il était prêt à ouvrir les hostilités et a multiplié tirs de roquettes et attaques par drones contre le nord d’Israël, entraînant des frappes de représailles et des pertes civiles au Liban, selon des bilans provisoires communiqués par les autorités sanitaires libanaises et des organismes humanitaires.

Face à l’escalade, l’armée libanaise a procédé à des réorientations et à l’évacuation de certains postes en première ligne, tandis que la force onusienne chargée du maintien de la paix dans le sud du pays a fait état d’incursions temporaires d’unités israéliennes dans des zones frontalières surveillées par ses observateurs. Des milliers de civils ont été contraints de fuir ou de chercher un abri.

Contexte et implications régionales

Les mouvements militaires s’inscrivent dans un contexte de tensions régionales ravivées par des opérations militaires récentes impliquant Israël et des frappes liées à l’Iran ; des responsables israéliens ont lié leur manœuvre au besoin d’empêcher de nouvelles attaques transfrontalières et au climat sécuritaire instable dans la région.

Les autorités israéliennes affirment vouloir limiter la confrontation à des actions ciblées le long de la frontière, mais des analystes préviennent que tout affrontement prolongé avec le Hezbollah risque d’entraîner une escalade plus large, particulièrement si les frappes aériennes ou les pertes civiles se multiplient des deux côtés. Des observateurs internationaux appellent à la retenue pour éviter une extension du conflit.

Sur le terrain, les populations frontalières vivent dans l’incertitude : alertes à l’évacuation, abris collectifs et services d’urgence sollicités, tandis que les agences humanitaires tentent d’évaluer rapidement les besoins et d’organiser l’assistance aux déplacés. Les chiffres officiels relatifs aux victimes et aux personnes déplacées restent provisoires et sont susceptibles d’évoluer à mesure que les opérations se poursuivent.