L’ex-prince Andrew a quitté Royal Lodge dans la précipitation et la plus grande discrétion

De nouveaux éléments liés à l’affaire Epstein rendus publics par la justice américaine ces derniers jours ont de nouveau mis l’ex-prince Andrew sous pression. Selon plusieurs sources, il aurait avancé la date de son départ de Royal Lodge et quitté sa résidence lundi 2 février.

Ces révélations comprennent des mails et des photos jugés particulièrement gênants. D’après des informations relayées notamment par le Daily Mail, le roi Charles III aurait anticipé le départ déjà prévu de son frère de la propriété de Royal Lodge.

Malgré la présence de photographes aux abords des grilles de Windsor, Andrew a quitté Royal Lodge — une demeure de 31 pièces qu’il occupait depuis plus de vingt ans et d’où Charles III l’avait officiellement exclu à l’automne dernier. Trois mois après avoir renoncé à son bail, il a été transporté de Windsor jusqu’au domaine de Sandringham, à plus de 200 kilomètres, et aurait passé la journée de mardi à Wood Farm Cottage. Il y séjournerait temporairement avant de prendre ses quartiers définitifs, début avril, à Marsh Farm, actuellement en travaux. Une image le montre quittant Windsor à bord d’un Range Rover le 2 février (Dana Press / Bestimage).

Départs précipités, pièces publiées et demandes de coopération

Un proche a indiqué à la presse que ce départ n’était pas prévu et qu’Andrew avait l’intention de rester davantage à Royal Lodge, mais que la publication des derniers dossiers Epstein a précipité son départ. Selon cette même source, il aurait choisi de partir sans cérémonie, refusant de grands adieux malgré les souvenirs familiaux associés à la maison.

La veille de son départ, l’ancien époux de Sarah Ferguson — elle aussi visée par des documents récemment rendus publics — avait été aperçu à cheval à Windsor et avait salué la foule; un témoin a confié au Mail que sa présence ressemblait à un adieu. Parmi les pièces divulguées figure notamment un courriel adressé à Jeffrey Epstein dans lequel Andrew aurait écrit vouloir être son « animal de compagnie ».

La publication de ces échanges a accru la pression politique : le Premier ministre Keir Starmer a appelé Andrew à coopérer avec les autorités américaines. Interrogée sur un éventuel témoignage de l’ex-prince, une source de Buckingham a répondu que cette décision relevait d’Andrew et de sa conscience.