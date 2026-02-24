Letizia d’Espagne explique pourquoi son prénom s’écrit avec un «z»

Le prénom de la reine d’Espagne s’écrit Letizia, et non Leticia ou Laetitia. Au moment de sa naissance, l’orthographe retenue n’a pas été évidente et sa famille a dû intervenir pour faire valoir cette forme.

Letizia Ortiz Rocasolano a raconté qu’en 1972 la famille a dû demander un certificat à Rome pour l’évêché d’Oviedo, sa région d’origine, et que le document reçu a été transcrit par l’officier d’état civil en respectant la graphie avec la lettre « z ». Elle a fait cette précision lorsqu’elle travaillait comme journaliste dans l’émission Lo + Plus. Depuis, tous ses papiers officiels portent cette orthographe. Elle a ensuite épousé Felipe, devenu roi d’Espagne.

Lorsque son identité a été révélée en tant que fiancée du prince Felipe en 2003, le « z » a surpris, la forme la plus courante en Espagne étant Leticia avec un « c ». La journaliste Nuria Tiburcio a rappelé le 24 février dans Vanitatis (El Confidencial) que ce choix venu de Rome a conféré à la reine une singularité visible au fil des ans. Pendant longtemps, Letizia a été la seule membre de familles royales à porter ce prénom écrit ainsi ; depuis 2024, la fille aînée du prince Hubertus et de la princesse Catiana de Bavière porte également le prénom Letizia. Cet enfant, âgé de moins de deux ans, ne prête pas encore à confusion. On trouve aussi la princesse Laetitia de Belgique, 22 ans, fille de la princesse Astrid et de l’archiduc Lorenz d’Autriche-Este, dont le prénom s’écrit avec un « t ».

Une arrivée mal accueillie au sein de la famille royale

Outre l’orthographe de son prénom, Letizia a été remarquée lors de son entrée dans la famille royale en raison de son parcours personnel : elle était divorcée. Son mariage célébré en 1998 avec un professeur de littérature a pris fin au bout de moins d’un an. Selon Le Point, qui reprend des éléments du documentaire Los Borbones y Letizia, Juan Carlos aurait un jour déclaré qu’il « ne la supporte pas ».