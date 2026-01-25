L’Éthiopie s’exprime sur le sélectionneur du Mali

La Fédération éthiopienne de football (EFF) a révélé que Tom Saintfiet était son premier choix pour remplacer l’ancien sélectionneur Mesay Teferi, mais des contraintes financières ont finalement conduit à la nomination d’un entraîneur local. L’information, donnée par le secrétaire général de la fédération, Bahiru Tilahun, éclaire les coulisses du processus de recrutement mené après le départ de Teferi et précède le retour officiel de Yohannes Sahle au poste de sélectionneur national.

Tilahun s’est exprimé sur le podcast sportif amharique Sebategna, dans des propos relayés par The Reporter Ethiopia, pour expliquer que la fédération avait « sondé le marché » et examiné plusieurs options avant de trancher. Selon lui, Tom Saintfiet, alors sélectionneur du Mali, figurait en tête des préférences du comité de recrutement.

L’EFF a par ailleurs annoncé le retour de Yohannes Sahle sur le banc de l’équipe nationale éthiopienne, neuf ans après sa précédente passation de fonctions. Cette décision intervient après l’examen des alternatives disponibles et la contrainte budgétaire évoquée par les responsables fédéraux.

Saintfiet plébiscité mais inaccessible financièrement, selon la fédération

Bahiru Tilahun a précisé que la majorité des membres de la fédération souhaitaient faire appel à Tom Saintfiet en raison de son parcours et de son expérience récente. « Nous avons d’abord sondé le marché. La plupart d’entre nous souhaitions recruter Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali. Il avait déjà une expérience prometteuse et nous espérions qu’il aurait pu faire ses preuves. Mais nous n’en avons pas les moyens », a déclaré Tilahun sur Sebategna.

Âgé de 52 ans, Tom Saintfiet a déjà dirigé l’équipe nationale éthiopienne pendant une brève période en 2011. L’entraîneur, ancien sélectionneur de la Gambie, est notamment connu pour avoir conduit une formation éthiopienne solide qui a obtenu un match nul 2-2 contre le Nigeria lors des qualifications pour la CAN 2012 — un résultat souvent cité comme l’un des faits marquants de sa courte période à la tête du pays.

La fédération, selon son secrétaire général, a ainsi privilégié une solution locale à cause des limites budgétaires. « En tant que Fédération éthiopienne de football, nous avons examiné la question en détail et en avons discuté. Mais la situation financière ne nous permettait pas d’aller plus loin. Nous avons donc décidé de privilégier un entraîneur local », a ajouté Tilahun.

La nomination de Yohannes Sahle marque le choix final de l’EFF après une phase d’évaluation et de consultation. L’annonce officielle de son retour a été faite par la fédération et relayée par les médias locaux, confirmant le souhait des instances de s’appuyer sur une solution interne en attendant, implicitement, une amélioration des capacités financières pour d’autres recrutements.

Les déclarations de Bahiru Tilahun et le suivi médiatique par The Reporter Ethiopia restituent le déroulé du processus de sélection et les motifs ayant conduit à écarter pour l’instant des profils internationaux comme celui de Tom Saintfiet.