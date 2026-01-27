L’Espagne va adopter un plan de régularisation pour 500 000 sans-papiers

Le gouvernement espagnol, dirigé par la gauche, a annoncé mardi 27 janvier un projet de régularisation qui pourrait profiter à quelque 500 000 personnes en situation irrégulière, selon Elma Saiz, porte-parole du gouvernement et ministre de la Sécurité sociale et des Migrations. Présentée à la télévision publique, la mesure vise à intégrer ces personnes au marché du travail afin de soutenir l’activité économique nationale.

Intervenant sur la chaîne nationale, Elma Saiz a précisé les principaux critères d’éligibilité : pouvoir justifier d’une présence en Espagne depuis au moins cinq mois et être arrivé sur le territoire avant le 31 décembre 2025. La ministre a également indiqué que les personnes concernées pourraient être régularisées et autorisées à « travailler dans n’importe quel secteur, partout dans le pays ».

Selon la porte-parole, l’objectif explicite de la démarche est d’apporter un « élan à l’économie nationale ». Le gouvernement a chiffré à environ un demi-million le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif, sans détailler lors de son intervention immédiate les modalités administratives précises ni le calendrier d’adoption du texte.

Modalités annoncées et portée sociale de la mesure

La régularisation annoncée se présente comme un mécanisme exceptionnel destiné à modifier le statut administratif d’un grand nombre de résidents étrangers présents sans titre de séjour. Le gouvernement n’a, lors de la déclaration publique, pas exposé l’ensemble des pièces justificatives exigées, les procédures de dépôt des demandes, ni les conditions éventuelles attachées à l’exercice d’une activité salariée (durée des contrats requis, cotisations sociales, accès aux prestations).

L’annonce intervient dans un contexte politique où la gestion des flux migratoires et l’intégration socio-économique des personnes étrangères constituent des sujets réguliers de débat public. Le cabinet de la ministre a limité, pour l’heure, ses annonces aux critères temporels et au champ d’activité professionnelle autorisé, en insistant sur la portée nationale de la régularisation.

Les autorités ont indiqué que les personnes éligibles, une fois régularisées, pourront légalement occuper des emplois dans tous les secteurs d’activité du territoire espagnol, sans restriction géographique. Aucune précision n’a été fournie sur d’éventuelles mesures d’accompagnement, telles que des dispositifs de formation, d’orientation professionnelle ou d’intégration administrative visant à faciliter l’entrée sur le marché du travail formel.

La communication gouvernementale s’est limitée, lors de cette intervention télévisée, à chiffrer le potentiel bénéficiaire et à expliciter le double objectif déclaré : mettre fin à une situation administrative irrégulière pour un grand nombre de personnes et stimuler l’économie par l’augmentation de la main-d’œuvre déclarée. La porte-parole a répété que les personnes présentes depuis au moins cinq mois et arrivées avant le 31 décembre 2025 seraient concernées et pourraient ainsi « travailler dans n’importe quel secteur, partout dans le pays »