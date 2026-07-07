Julien Doré, vainqueur de la Nouvelle Star, révèle qu’Isabelle Ithurburu a été éliminée au premier tour de sa saison

Le 7 juillet 2026, Julien Doré a célébré ses 44 ans, marquant également dix-neuf ans depuis sa victoire remarquée dans la cinquième saison de « Nouvelle Star ». L’artiste, désormais établi comme une figure incontournable de la chanson française contemporaine, est également revenu sur un parcours semé de performances audacieuses et d’un style unique qui l’ont distingué dès ses premières apparitions. À ses côtés, une autre personnalité connue du grand public aujourd’hui, Isabelle Ithurburu, avait elle aussi participé à cette édition, bien qu’elle ait quitté la compétition dès le premier prime.

La saison 2007 de « Nouvelle Star », événement musical phare diffusé sur M6, avait rassemblé des milliers de candidats à travers plusieurs grandes villes françaises, avant de choisir quinze finalistes pour les émissions en direct au célèbre Pavillon Baltard. Présentée par Virginie Efira, cette saison avait également imposé un jury emblématique composé d’André Manoukian, Marianne James, Dove Attia et Manu Katché. Julien Doré, avec son look singulier et son humour décalé, s’était rapidement démarqué notamment par une prestation remarquée de « Like a Virgin » de Madonna lors du premier prime, obtenant l’unanimité du jury.

Tout au long de la compétition, Julien Doré s’est affirmé comme un concurrent de premier plan, captivant le public et le jury avec des interprétations originales et une personnalité hors du commun. Il s’est finalement imposé en remportant la finale le 13 juin 2007 face à Tigane Drammeh, accédant ainsi au titre de « Nouvelle Star 2007 ». Cette victoire a lancé une carrière florissante, marquée par la sortie de plusieurs albums certifiés, une reconnaissance aux Victoires de la musique et des récompenses diverses, tout en s’essayant au cinéma et à la télévision.

Parmi les candidats de la même saison, Isabelle Ithurburu, alors âgée de 24 ans, participait avec l’objectif de devenir chanteuse. Originaire de Pau et étudiante à Toulon, elle a franchi les différentes étapes de sélection pour atteindre la phase des directs en se hissant parmi les quinze finalistes. Malheureusement, sa prestation du 4 avril 2007 lors du premier prime, où elle interprétait « Butterfly » du groupe Superbus, n’a pas convaincu la majorité du jury, ne récoltant que le seul vote favorable de Manu Katché.

Elle a été éliminée dès cette première émission, partageant le départ avec Mounir Ouarab. Cependant, cette élimination rapide ne fut pas la fin de sa carrière médiatique. Après avoir terminé ses études de commerce, Isabelle Ithurburu a intégré le groupe Canal+ en 2009 où elle a choisi de se spécialiser dans le journalisme sportif, notamment dans le rugby. Elle est devenue une figure reconnue des chaînes du groupe, animant plusieurs émissions telles qu’Infosport+, Jour de rugby, Canal Rugby Club et Le Tube, ainsi que diverses retransmissions de grands événements sportifs.

En 2023, Isabelle Ithurburu a rejoint la chaîne TF1, où elle a pris la relève de Nikos Aliagas à la présentation de l’émission « 50 Minutes Inside ». Progressant dans ce nouvel univers, elle est devenue en 2025 joker de Marie-Sophie Lacarrau au journal de 13 heures, renforçant ainsi sa place parmi les journalistes et présentateurs les plus en vue de la télévision française.

Retrouvailles chargées d’émotion seize ans après Nouvelle Star

Alors que leurs parcours ont pris des chemins très divergents, Julien Doré et Isabelle Ithurburu se sont retrouvés en novembre 2023 dans une émission spéciale de « 50 Minutes Inside », animée par Isabelle elle-même. Ce rendez-vous symbolique s’est tenu au Pavillon Baltard, là où les deux artistes avaient donné leurs premières prestations à la télévision presque deux décennies plus tôt. Cette rencontre intime avait pour but de revisiter leurs souvenirs communs, mêlant émotion et nostalgie.

Le choix du lieu n’était pas anodin : le Pavillon Baltard représente à la fois l’origine de la carrière musicale de Julien Doré et le point de rupture avec le rêve de chanter pour Isabelle Ithurburu. Sur les réseaux sociaux, l’animatrice évoquait un « tournage pas comme les autres », révélant la forte charge affective attachée à ces retrouvailles.

Ainsi, cette saison 2007 de « Nouvelle Star » illustre la diversité des trajectoires nées d’une même expérience télévisuelle. Julien Doré a su s’imposer comme une référence artistique majeure tandis qu’Isabelle Ithurburu a trouvé son chemin dans le journalisme sportif et le grand écran de la télévision française, témoignant des carrières multiples possibles après un passage sur la scène des télé-crochets.