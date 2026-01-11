Accueil En Brève Les Samoa annoncent une ambassade à Jérusalem

Ce dimanche 11 janvier, Gideon Saar, ministre des Affaires étrangères israélien, a annoncé l’ouverture d’une ambassade des Samoa à Jérusalem, un geste rare alors que la majorité des représentations diplomatiques étrangères sont établies à Tel-Aviv. Le statut de Jérusalem, et en particulier de Jérusalem-Est, demeure l’une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien : Israël a annexé Jérusalem-Est après la guerre de 1967, mais cette annexion n’est pas reconnue par l’ONU, ce qui explique que la quasi-totalité des pays entretenant une présence diplomatique formelle en Israël aient choisi Tel-Aviv pour y installer leur ambassade. Hormis les Samoa, seuls sept États — les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji et le Paraguay — maintiennent aujourd’hui une ambassade à Jérusalem, selon l’AFP.