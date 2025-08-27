« Les religieuses ne sont pas les épouses ni les maîtresses des prêtres »

-Publicité-

Les religieuses ne sont pas des ornements en habit. Nous ne sommes pas des marchandises dont les prêtres peuvent disposer à leur guise, ni des maîtresses sous voile. Nous sommes des femmes appelées par Dieu, consacrées au service, à la prière et à la mission de l’Église.

Pourtant, trop souvent, derrière les vitraux et les autels de marbre poli, nous sommes traitées comme inférieures. Un prêtre m’a un jour dit sans honte : « Les sœurs sont faites pour être les épouses des prêtres. » Ce n’était pas une plaisanterie. Il le pensait vraiment. Et il a agi en conséquence.

Ce n’est pas un cas isolé. Trop de sœurs connaissent la douleur d’être réduites à une tentation plutôt que respectées comme collaboratrices dans la vigne du Christ. Trop savent ce que sont les blessures silencieuses de la manipulation : quand un clerc utilise la « direction spirituelle » comme couverture pour des avances, ou quand des bienfaiteurs financiers attendent qu’on marchande notre dignité en échange de leur soutien.

Mais cela ne s’arrête pas là. Les abus ne viennent pas seulement de l’extérieur. Au sein même de nos congrégations, certaines supérieures manient l’autorité comme une arme. Des sœurs sont réduites au silence, maltraitées et laissées vulnérables face aux prédateurs. D’autres, au lieu de guider avec intégrité, flirtent avec le pouvoir et les positions tandis que les restantes sont écrasées sous une obéissance sans justice. Nous voyons cela, et nous restons silencieuses.

Et je tiens à être claire : aux sœurs qui abandonnent leurs vœux pour la promiscuité – que ce soit pour obtenir des faveurs, des avantages matériels ou du plaisir – vous aussi, vous blessez le Corps du Christ. Vous affaiblissez le témoignage prophétique de la vie consacrée et trahissez la dignité même que nous exigeons du monde. C’est une trahison de l’intérieur, et elle offre aux ennemis de la vérité encore plus de raisons de mépriser notre vocation.

Le scandale n’est pas seulement dans le péché lui-même, mais dans le silence qui le protège. Une Église qui prêche la pureté tout en tolérant la profanation de ses femmes consacrées est une Église qui se moque de son propre Évangile.

J’écris cela non par haine de l’Église, mais parce que j’aime trop mon Église pour rester silencieuse. Un tel silence n’a jamais protégé les innocents ; il ne fait que nourrir les loups.

Les religieuses ne sont pas les épouses des prêtres, je le répète. Nous ne sommes pas leurs compagnes de lit. Nous ne sommes pas des jetons de négociation pour obtenir des bienfaiteurs au profit de la communauté. Nous sommes des femmes de Dieu, et tant que l’Église ne reconnaîtra pas cette vérité, elle continuera de pourrir de l’intérieur.

Aux prêtres, je dis : votre vocation ne vous donne pas la propriété de la nôtre. Aux supérieures, je dis : l’autorité n’est pas une licence pour la cruauté. Aux sœurs, je dis : la fidélité n’est pas facultative – c’est l’âme même de notre consécration. Et à l’Église que j’aime toujours profondément, je crie : faites mieux, car Dieu regarde.

Enfin, je prends cet engagement : offrez une meilleure plateforme et un canal sûr pour signaler les abus sans intimidation, et je promets de supprimer mon compte Facebook personnel et de travailler de tout cœur avec une telle organisation. Car nous ne cherchons pas le scandale ni la validation, les « likes » ou les commentaires – nous cherchons la vérité, la justice et la dignité dans la maison de Dieu.