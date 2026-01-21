Les États-Unis vont transférer jusqu’à 7 000 détenus du groupe État islamique de Syrie vers l’Irak

Les États-Unis ont annoncé mercredi le lancement d’une opération visant à transférer des détenus du groupe État islamique (EI) de la Syrie vers l’Irak, afin, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), de « garantir que les terroristes restent dans des prisons sécurisées ». Dans son message publié sur le réseau social X, le Centcom indique que 150 combattants de l’EI ont d’ores et déjà été transportés depuis une prison située à Hassaké vers « un lieu sûr en Irak ».

Transferts annoncés par le Centcom : l’opération américaine en chiffres

Le communiqué précise par ailleurs que jusqu’à 7 000 prisonniers affiliés à l’EI pourraient à terme faire l’objet de transferts depuis des établissements pénitentiaires syriens vers des structures placées sous contrôle irakien. Ces opérations impliquent des coordinations logistiques et sécuritaires entre forces américaines, autorités irakiennes et partenaires régionaux, sans que le Centcom n’ait fourni de calendrier détaillé pour l’ensemble des mouvements.

Contexte sécuritaire et logistique des transferts

Les détenus concernés sont principalement détenus dans des centres situés dans le nord-est de la Syrie, une zone où se trouvent plusieurs camps et prisons accueillant des combattants et leurs proches depuis la défaite territoriale de l’EI. Le transfert vers l’Irak s’inscrit, selon Washington, dans une logique de renforcement de la sécurité pénitentiaire afin d’éviter des fugues, des tentatives de reprise d’activité ou des attaques sur les établissements de détention.

Sur le plan logistique, ces transferts exigent des dispositifs de convoyage, des évaluations juridiques individuelles et une coopération étroite avec les autorités irakiennes qui devront accueillir et gérer les détenus. L’Irak, qui a mené pendant des années des combats violents contre l’EI sur son territoire, dispose déjà d’installations et d’une expérience de détention de membres de l’organisation, ce qui explique en partie le choix de son rôle dans cette opération régionale.

Cette démarche américaine intervient aussi dans un contexte humanitaire complexe. En Syrie, des camps de déplacés et des centres de détention abritent des milliers de personnes liées à l’EI, y compris des familles et des mineurs. La gestion de ces populations — entre sécurité, responsabilité judiciaire et rapatriement — reste un défi pour les acteurs locaux et internationaux.

Implications régionales et dimension internationale

La question des détenus de l’EI dépasse le cadre syrio-irakien et soulève des enjeux judiciaires et diplomatiques pour de nombreux pays. Parmi les détenus figurent des nationalités diverses, ce qui pose la question du rapatriement, des procès et des responsabilités pénales. Plusieurs États africains, européens et asiatiques ont été sollicités par le passé pour reprendre leurs ressortissants ou pour participer aux procédures judiciaires.

Pour les États africains, la situation revêt une double importance : certains citoyens ont rejoint les rangs de groupes jihadistes et leurs retours suscitent des débats sur la sécurité nationale, la réintégration et la justice. Les autorités continentales et nationales sont donc directement concernées par les décisions prises à Bagdad comme à Washington.

Le Centcom n’a pas détaillé la suite exacte de l’opération ni le nombre final de transferts qui seront effectués, mais son annonce marque une intensification des efforts internationaux pour gérer les conséquences sécuritaires et juridiques de la disparition du « califat » territorial proclamé par l’EI.