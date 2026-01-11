La suite après la publicité
Les États-Unis annoncent des frappes à grande échelle contre l’EI en Syrie

Les États-Unis ont annoncé samedi 10 janvier avoir mené des frappes « à grande échelle » contre le groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie, en riposte à une attaque de décembre qui avait coûté la vie à deux militaires américains et à un traducteur. Dans un communiqué publié sur le réseau X, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) indique avoir conduit, « en collaboration avec des forces partenaires », des frappes visant plusieurs cibles de l’EI à travers la Syrie. Washington avait déjà intensifié ses actions contre le groupe depuis l’attaque meurtrière du 13 décembre dans la région de Palmyre — secteur autrefois contrôlé par l’EI jusqu’à sa défaite en 2019 — où des combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent d’effectuer des incursions sporadiques.

