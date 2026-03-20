Les Démocrates face au mur: d’un parti de rupture à une force sous contrainte

Le parti Les Démocrates aborde l’échéance présidentielle de 2026 dans une position de fragilité rarement atteinte par une formation politique de cette envergure.

Privé de candidature au scrutin du 12 avril, absent des institutions nationales et locales pour les sept prochaines années, affaibli par une série de démissions symboliques, le parti se retrouve contraint de réfléchir non plus à la conquête du pouvoir, mais à sa simple capacité à rester un acteur pertinent du jeu politique béninois.

Cette situation n’est pas le fruit d’un accident isolé. Elle résulte d’un enchaînement de choix stratégiques incomplets, parfois mal anticipés, face à un système politique qui a démontré sa capacité à fonctionner durablement sans l’opposition traditionnelle.

La marginalisation institutionnelle des Démocrates est désormais totale. Sans députés, sans maires, sans conseillers communaux, le parti est coupé des espaces où se fabriquent les compromis, se négocient les rapports de force et se construisent les trajectoires individuelles. Or, en politique, l’absence prolongée finit toujours par produire de l’oubli.

La démission de Boni Yayi de sa fonction de président est venue cristalliser ce malaise. Plus qu’un geste personnel, elle révèle l’épuisement d’un cycle. Le parti n’est pas parvenu à transformer un leadership historique en une organisation autonome, capable de produire ses propres figures, son propre récit et ses propres stratégies. Tant que la centralité d’un homme compensait les faiblesses structurelles, l’édifice tenait. Une fois cette figure en retrait, les fissures sont apparues au grand jour.

C’est dans ce climat que s’inscrit la décision de convoquer un conseil national le 21 mars, officiellement chargé de statuer sur un éventuel soutien à l’un des duos en lice. Cette réunion est souvent présentée comme un moment stratégique. En réalité, elle relève davantage d’un choix sous contrainte que d’une manœuvre offensive.

Le parti doit décider vite, avec des marges de manœuvre réduites, et sous la pression d’un calendrier électoral qui ne lui laisse plus le luxe de l’attentisme.

Quel cchoix pertinent opéré ?

Un ralliement au duo de la mouvance présidentielle formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata ouvrirait sans doute la voie à une normalisation progressive des relations avec le pouvoir. Ce choix offrirait une sécurité à court terme, mais il poserait un problème existentiel au parti. Comment continuer à incarner une alternative crédible après avoir soutenu ceux que l’on combattait hier ? Le risque de démobilisation militante et de dilution idéologique serait considérable.

Le rapprochement avec la FCBE, autour du duo Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou, apparaît à priori plus cohérent sur le plan politique. Il permettrait de maintenir une ligne d’opposition identifiable et de préserver un minimum de continuité idéologique. Mais cette option souffre d’une faiblesse majeure. Paul Hounkpè n’a jamais été perçu comme un opposant par Les Démocrates mais comme une marionnette au service du pouvoir de la rupture et le parti FCBE comme un cheval de Troie pour détruire l’opposition. Un ralliement à la FCBE serait aussi considéré comme une posture illisible.

Le choix de rester en retrait du scrutin serait, lui, le plus périlleux. Dans un système politique structuré par la visibilité et l’occupation permanente de l’espace public, l’absence n’est jamais neutre. Elle efface, marginalise et laisse les recompositions se faire sans vous. Pour un parti déjà affaibli, ce serait accepter de sortir provisoirement du jeu, avec peu de garanties d’y revenir dans de bonnes conditions. Les réformes Politiques ne donnent d’ailleurs aucune perspective pour l’ancien parti de Boni Yayi privé du pouvoir de parrainage pour longtemps et privé de la capacité d’animer la vie politique pendant 6 ans sur 7.



Au fond, le problème des Démocrates dépasse largement la présidentielle de 2026. Le parti ne dispose pas encore d’une stratégie claire pour l’après. Aucun récit de reconstruction n’a été formalisé. Aucun plan crédible de renouvellement générationnel n’a été assumé. Et aucun discours structuré n’a véritablement été proposé à une jeunesse politique qui ne se reconnaît plus dans les oppositions figées du passé.

Les Démocrates ne sont pas condamnés. Mais ils sont arrivés à un moment où l’ambiguïté n’est plus tenable. Soit le parti accepte une transformation profonde, faite de compromis tactiques, de leadership renouvelé et de patience stratégique. Soit il s’enferme dans une posture morale confortable, mais politiquement stérile.

L’histoire politique récente l’a montré. La cohérence sans pouvoir rassure la conscience. Le pouvoir sans vision détruit les partis. Entre les deux, il reste un chemin étroit. C’est celui que Les Démocrates doivent apprendre à emprunter, s’ils veulent encore compter. En réalité peu importe l’option, la situation reste complexe pour cette formation politique qui a pourtant suscité beaucoup d’espoirs comme une alternative crédible au pouvoir de la rupture.