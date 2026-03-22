Leonor d’Espagne mise au calme par le palais pendant sa formation militaire

La princesse des Asturies entame sa dernière année de formation à l’Académie générale de l’air de San Javier. La Maison royale a décidé de lui offrir une pause destinée à préserver sa tranquillité.

Après son diplôme de l’Atlantic College en 2023, Leonor a débuté sa formation à l’Académie militaire générale de Saragosse, au nord-est de l’Espagne. Elle a ensuite intégré la Marine et a passé six mois à parcourir les côtes américaines à bord du navire-école Juan Sebastián Elcano. En juillet 2025, son père, le roi Felipe VI, lui a remis la Grand-Croix du Mérite naval avant qu’elle ne rejoigne l’Académie générale de l’air de San Javier.

Le média Vanitatis rapporte qu’au cours de sa période en mer la princesse a fait l’objet d’une exposition médiatique importante, les paparazzis la suivant régulièrement. Face à cette situation, le Palais de la Zarzuela a limité la visibilité médiatique autour de ses activités ; selon ce média, à San Javier Leonor effectue ses trajets avec ses camarades pendant les pauses et profite de ses moments de libre pour retrouver de l’intimité.

Une année très chargée pour Leonor d’Espagne

La jeune femme de 20 ans se concentre sur cette dernière année de formation et bénéficie de ce répit, qui devrait rester de courte durée. Son agenda prévoit la remise des prix Princesse de Gérone en juillet, la célébration de la Fête nationale le 12 octobre, puis la remise des prix Princesse des Asturies le même mois. Elle assistera également à d’autres rendez-vous officiels aux côtés de la famille royale tout en veillant à préserver autant que possible sa vie privée.