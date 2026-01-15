Accueil En Brève L’envoi de troupes de l’OTAN au Groenland inquiète sérieusement la Russie

La diplomatie russe a exprimé jeudi 15 janvier sa « sérieuse inquiétude » après l’annonce, à l’issue d’une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains, de l’envoi de troupes supplémentaires de l’OTAN au Groenland. Dans un communiqué diffusé par l’ambassade de Russie à Bruxelles, qui abrite le siège de l’Alliance, Moscou accuse l’OTAN d’avoir choisi « la voie d’une militarisation accélérée du Nord » plutôt que de travailler au sein d’institutions existantes, en particulier le Conseil de l’Arctique, et de renforcer sa présence sous le prétexte, qualifié d’imaginaire, d’une menace croissante de la part de la Russie et de la Chine.