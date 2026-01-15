L’envoi de troupes de l’OTAN au Groenland inquiète sérieusement la Russie
La diplomatie russe a exprimé jeudi 15 janvier sa « sérieuse inquiétude » après l’annonce, à l’issue d’une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains, de l’envoi de troupes supplémentaires de l’OTAN au Groenland. Dans un communiqué diffusé par l’ambassade de Russie à Bruxelles, qui abrite le siège de l’Alliance, Moscou accuse l’OTAN d’avoir choisi « la voie d’une militarisation accélérée du Nord » plutôt que de travailler au sein d’institutions existantes, en particulier le Conseil de l’Arctique, et de renforcer sa présence sous le prétexte, qualifié d’imaginaire, d’une menace croissante de la part de la Russie et de la Chine.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires