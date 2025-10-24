L’émissaire économique russe annonce sa présence aux États‑Unis pour des discussions

En Brève

Kirill Dmitriev, émissaire du Kremlin pour les questions économiques, a annoncé vendredi 24 octobre se trouver aux États-Unis, deux jours après l’annonce par Washington de nouvelles sanctions visant les hydrocarbures russes. « Arrivé aux États‑Unis pour continuer le dialogue USA‑Russie — visite planifiée de longue date sur invitation de la partie américaine », a-t-il écrit sur X. Cette visite intervient alors que l’administration américaine a de nouveau exprimé sa frustration face au refus de la Russie d’envisager un cessez‑le‑feu dans la guerre lancée en 2022 en Ukraine.