En Brève

L’émissaire économique russe annonce sa présence aux États‑Unis pour des discussions

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
405 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
La suite après la publicité
Publicité

Kirill Dmitriev, émissaire du Kremlin pour les questions économiques, a annoncé vendredi 24 octobre se trouver aux États-Unis, deux jours après l’annonce par Washington de nouvelles sanctions visant les hydrocarbures russes. « Arrivé aux États‑Unis pour continuer le dialogue USA‑Russie — visite planifiée de longue date sur invitation de la partie américaine », a-t-il écrit sur X. Cette visite intervient alors que l’administration américaine a de nouveau exprimé sa frustration face au refus de la Russie d’envisager un cessez‑le‑feu dans la guerre lancée en 2022 en Ukraine.

À NE PAS MANQUER