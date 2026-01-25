L’Égyptien rend fou Pep Guardiola, revenu sobre de la CAN

Omar Marmoush a marqué le but d’ouverture contre les Wolves et a été élu homme du match, un retour marquant pour l’attaquant égyptien revenu à Manchester City après un mois passé à disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), a souligné Pep Guardiola en conférence de presse.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’attaquant, qui avait effectué une entrée en seconde période lors de la défaite en milieu de semaine face à Bodo/Glimt, a été titularisé en Premier League pour la première fois depuis le mois d’août. Sa prestation contre les Wolves a été saluée pour son énergie et sa capacité à animer le front de l’attaque.

Le technicien catalan n’a pas ménagé ses éloges à l’égard de Marmoush, rappelant son influence lors de son arrivée la saison passée et se réjouissant de son retour en forme après la CAN.

Pep Guardiola salue la qualité et la progression du joueur

« La saison dernière, lorsqu’il est arrivé pendant trois mois, il a été incroyable ; sans lui, il aurait été impossible de se qualifier pour la Ligue des champions et d’atteindre la finale de la FA Cup », a affirmé Guardiola, mettant en avant l’impact immédiat du joueur durant sa première période sous les couleurs de City.

« C’est un joueur exceptionnel, ni vieux, ni jeune, mais il a encore une marge de progression. Son énergie dynamique et ses courses sont vraiment excellentes. »

« Je le vois davantage comme un attaquant que comme un véritable ailier. C’est un joueur de transition. Je suis tellement content pour lui. Il est revenu sobre de la CAN, et j’en suis ravi. »

Ces déclarations illustrent la confiance que Guardiola place dans Marmoush, tout en soulignant les qualités spécifiques qui ont séduit l’encadrement technique : vitesse, dynamisme et capacité à proposer des courses de rupture dans les espaces défensifs. Le coach évoque aussi la trajectoire du joueur, en insistant sur une marge de progression encore présente.

Le retour de Marmoush à Manchester City intervient après un parcours avec la sélection égyptienne lors de la CAN, où l’équipe nationale a atteint les demi-finales avant d’être éliminée par le Sénégal dirigé par Sadio Mané. L’Égypte a ensuite perdu la finale pour la troisième place contre le Nigeria d’Ademola Lookman.

De retour en club, Marmoush a donc enchaîné une entrée en jeu durant la confrontation européenne contre Bodo/Glimt, puis une titularisation en championnat concluante face aux Wolves. Les propos de Guardiola mettent en perspective l’utilité tactique du joueur dans le collectif citizen et la possibilité d’une montée en responsabilité au fil de la saison.