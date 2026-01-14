L’Égypte prête à agir pour préserver l’unité du Soudan
Mercredi, l’Égypte a annoncé qu’elle était prête à prendre «les mesures nécessaires» pour préserver l’unité du Soudan voisin, déchiré depuis près de trois ans par un conflit opposant l’armée à des groupes paramilitaires. Alliée proche de Khartoum, elle «ne restera pas les bras croisés», a déclaré le chef de la diplomatie, Badr Abdelatty, lors d’une conférence de presse en présence de l’envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan, Ramtane Lamamra.
1 min de lecture
