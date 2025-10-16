L’Église protestante de Norvège s’excuse auprès des homosexuels

En Brève

Jeudi, l’Église luthérienne de Norvège a présenté ses excuses aux personnes homosexuelles lors d’une cérémonie tenue au London Pub, bar historique de la communauté gay d’Oslo. L’événement fait suite à des condamnations prononcées dans les années 1950 par la Conférence des évêques, qui qualifiait alors les homosexuels de « danger social d’envergure mondiale » et leurs actes de « pervers et méprisables ». « En 2022, les évêques de l’Église de Norvège ont reconnu que l’institution que nous dirigeons avait infligé des souffrances et des blessures aux personnes homosexuelles », a déclaré l’évêque Olav Fykse Tveit, primat de l’Église de Norvège, en rappelant la nécessité pour l’institution de prendre ses responsabilités. Il a évoqué « discrimination, différence de traitement et harcèlement » ayant engendré « la honte » et conduit certaines personnes à perdre la foi, justifiant ainsi la présentation officielle des excuses.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ