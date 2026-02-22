Côte d'Ivoire

Législatives partielles en Côte d’Ivoire : le RHDP battu à Toumodi et Dualla-Massala

En Côte d’Ivoire, le RHDP a subi un revers lors des élections législatives partielles du 21 février 2026. Dans les deux localités concernées, le parti présidentiel n’a remporté aucun siège.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
POLITIQUE
440 vues
Rubrique Politique
Rubrique politique: BWT
1 min de lecture
Google News Commenter

À Toumodi, le PDCI-RDA s’impose largement grâce à Hervé Alliali, qui obtient 56,11 % des suffrages contre 42,37 % pour Raymonde Goudou Coffie (RHDP). À Dualla-Massala, l’indépendant Dosso Aboubacar Sidiky renverse la situation face à Dosso Mamadou (RHDP), avec 49,10 % contre 47,50 %. Lors des premières élections, Dosso Mamadou avait été déclaré vainqueur avec 35,11 % des voix.

Dans un climat électoral tendu, les deux principaux candidats de Toumodi ont opté pour la conciliation. Après les résultats, Goudou Raymonde Coffie a félicité Hervé Alliali par téléphone, qui s’est ensuite rendu à son domicile, un geste destiné à calmer les tensions parmi les militants.

Cependant, ces résultats ne modifient pas la majorité parlementaire : le RHDP conserve sa majorité, et le PDCI-RDA reste la deuxième force à l’Assemblée nationale.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
20:15 Célébrité : Dave déplore son absence aux Enfoirés et estime qu’on privilégie les gagnants de la Star Ac
20:14 Célébrité : Un homme pénètre chez Donald Trump et est abattu par le service de sécurité
20:15 Dave déplore son absence aux Enfoirés et estime qu’on privilégie les gagnants de la Star Ac