Législatives partielles en Côte d’Ivoire : le RHDP battu à Toumodi et Dualla-Massala

En Côte d’Ivoire, le RHDP a subi un revers lors des élections législatives partielles du 21 février 2026. Dans les deux localités concernées, le parti présidentiel n’a remporté aucun siège.

À Toumodi, le PDCI-RDA s’impose largement grâce à Hervé Alliali, qui obtient 56,11 % des suffrages contre 42,37 % pour Raymonde Goudou Coffie (RHDP). À Dualla-Massala, l’indépendant Dosso Aboubacar Sidiky renverse la situation face à Dosso Mamadou (RHDP), avec 49,10 % contre 47,50 %. Lors des premières élections, Dosso Mamadou avait été déclaré vainqueur avec 35,11 % des voix.

Dans un climat électoral tendu, les deux principaux candidats de Toumodi ont opté pour la conciliation. Après les résultats, Goudou Raymonde Coffie a félicité Hervé Alliali par téléphone, qui s’est ensuite rendu à son domicile, un geste destiné à calmer les tensions parmi les militants.

Cependant, ces résultats ne modifient pas la majorité parlementaire : le RHDP conserve sa majorité, et le PDCI-RDA reste la deuxième force à l’Assemblée nationale.