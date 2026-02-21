Législatives en Côte d’Ivoire : plus de 31 000 électeurs attendus pour la reprise du scrutin à Toumodi

En Côte d’Ivoire, les opérations de vote ont officiellement commencé ce samedi 21 février 2026 à Toumodi, dans le cadre de la reprise de l’élection législative au sein de la commune.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h 00, comme prévu, avec la présence des agents électoraux et la mise à disposition complète du matériel nécessaire. Dans plusieurs centres visités, notamment au lycée moderne 1 et à l’EPP Binanva, l’organisation était déjà opérationnelle dès les premières heures du scrutin.

D’après les observations réalisées à Toumodi, plus de 31 946 électeurs sont attendus, répartis en 15 795 hommes et 16 151 femmes. Ces derniers arrivent progressivement dans les centres de vote, dans un climat globalement calme et ordonné.

Pour le moment, le déroulement du scrutin est jugé satisfaisant par les responsables électoraux rencontrés, qui n’ont rapporté aucune difficulté majeure au lancement des opérations.