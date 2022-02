Législatives de 2023: Paul Hounkpè reçoit une vague d’adhésion à la FCBE

Le parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a enregistré le mercredi 23 Février dernier, une vague d’adhésion. Les nouveaux adhérants au parti présidé par le chef de fil de l’opposition, Paul Hounkpè sont pour la plupart des hommes de Dieu.

Les hommes de Dieu s’engagent à côté du secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent pour renforcer la base du parti dans le cadre des élections législatives de 2023. Ils sont au total 150 pasteurs conduit par Florentin Dovonon à marquer leur adhésion au parti.

La cérémonie d’accueil a eu lieu le mercredi 23 Février 2022 à Cotonou en présence du premier responsable du parti. Dans leur déclaration d’adhésion lue par Florentin Dovonon, ces nouveaux membres du parti cauris s’engagent à œuvrer pour envoyer en 2023, le plus grand nombre possible de députés à l’assemblée nationale.

En recevant leur adhésion, le chef de fil de l’opposition et premier responsable du parti FCBE affirme que c’est la période propice de faire des additions et des multiplications pour agrandir le parti et occuper le terrain.

« Vous êtes les bienvenus et vous ne serez pas considérés comme nouveaux. Mais vous êtes là pour la victoire écrasante de la FCBE« , a martelé le SEN Paul Hounkpè

L’adhésion de ces hommes d’Eglise donne un souffle nouveau au parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui a subi ces derniers temps des saignées avec une vague de démission dans la partie septentrionale du pays.