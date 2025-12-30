Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : ouverture de la période de recours

La période de recours des élections législatives ivoiriennes de 2025 est désormais ouverte. À la suite de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante (CEI), le lundi 29 décembre 2025, les candidats disposent d’un délai de cinq jours francs pour introduire d’éventuelles contestations.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Tout candidat ou formation politique peut saisir les autorités compétentes afin de contester les résultats obtenus dans sa circonscription. Les différentes requêtes seront examinées par le Conseil constitutionnel, seul habilité à statuer avant la proclamation définitive des résultats.

Le scrutin du 27 décembre a été marqué par une large victoire du RHDP, qui a remporté 197 sièges sur les 255 que compte l’Assemblée nationale. Le PDCI s’est classé en deuxième position avec 32 députés, tandis que les candidats indépendants ont décroché 23 sièges. Le taux de participation s’est établi à 35,04 %.

À lire aussi : Présidentielle en Guinée: Mamadi Doumbouya largement en tête selon les résultats provisoires partiels

Sur les 8,5 millions d’électeurs inscrits, près de 3 millions ont effectivement pris part au vote. La CEI a enregistré 2,9 millions de suffrages valablement exprimés, ainsi que 68 525 bulletins nuls et 29 578 bulletins blancs.

À l’issue du délai de recours et après le traitement des éventuels contentieux, le Conseil constitutionnel rendra publics les résultats définitifs, officialisant ainsi la composition de la prochaine Assemblée nationale.