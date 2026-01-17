Législatives 2026 au Bénin : 16,14% des voix pour Les Démocrates avec zéro siège au Parlement
Malgré un score national non négligeable, le parti Les Démocrates (LD) se retrouve exclu de la répartition des sièges à l’Assemblée nationale, en application stricte du Code électoral.
SOMMAIRE
Les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026, rendus publics par la Commission électorale nationale autonome (CENA), font état d’un corps électoral de 7 834 608 inscrits, pour 2 036 533 votants, soit un taux de participation officiel de 36,73 %. Sur l’ensemble du territoire national, 2 790 347 suffrages valablement exprimés ont été comptabilisés, auxquels s’ajoutent 87 426 bulletins nuls.
Si ce taux est jugé faible par une partie de l’opinion, les autorités électorales rappellent que le vote n’est pas obligatoire au Bénin et que les listes électorales incluent tous les citoyens majeurs, y compris ceux hors du territoire ou dans l’incapacité matérielle de voter.
Dans ce contexte, le parti Les Démocrates (LD) a recueilli 450 405 suffrages au niveau national, soit 16,14 % des suffrages valablement exprimés. Ce chiffre place LD parmi les formations politiques ayant bénéficié d’un soutien réel et mesurable dans les urnes, loin devant plusieurs autres partis en lice.
Résultats nationaux par formation politique
Les suffrages valablement exprimés se répartissent comme suit :
- Union progressiste le Renouveau (UP-R) : 1 148 118 voix (41,15 %) ;
- Bloc républicain (BR) : 1 022 462 voix (36,64 %) ;
- Les Démocrates (LD) : 450 405 voix (16,14 %) ;
- Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) : 135 525 voix (4,86 %) ;
- Mouvement des élites pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN) : 33 836 voix (1,21 %).
