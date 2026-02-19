Léa Seydoux sur Louis de Funès : « Il me gave un peu »

Raphaël Quenard renonce au rôle de Johnny Hallyday dans le biopic : l’acteur explique sur Instagram que ses engagements sur la production du film Mystik, qu’il co-réalise, et la promotion de Le Rêve américain (en salle le 18 février) ne lui laissent pas le temps nécessaire pour préparer ce rôle emblématique. Cette décision intervient alors que le projet autour de la figure de Johnny suscitait une forte attention médiatique dans le paysage du cinéma français.

Dans sa publication Instagram, Raphaël Quenard a exprimé ses regrets et détaillé les raisons de son retrait : « C’est avec regrets que je vous informe aujourd’hui que je n’incarnerai pas Johnny dans son biopic. Les exigences liées à la production du film Mystik, que je co-réalise actuellement, ainsi que la promotion du film Le Rêve américain qui sort le 18 février, ne me permettent pas, dans les délais impartis, de me consacrer pleinement à la préparation qu’exige un tel rôle. » Il a conclu en souhaitant le meilleur à l’équipe et une longue vie au projet.

Acteur désormais reconnu dans le circuit du cinéma français, Raphaël Quenard mène simultanément des activités devant et derrière la caméra. Son retrait du biopic illustre les contraintes de calendrier auxquelles sont confrontés les artistes engagés sur plusieurs projets majeurs, et souligne l’importance de la préparation pour incarner une figure aussi iconique que Johnny Hallyday.

Parcours, confidences et réactions publiques

Avant sa notoriété, Raphaël Quenard a raconté des épisodes de sa jeunesse lors d’une interview accordée à Guillaume Pley sur sa chaîne YouTube, admettant des comportements de vol répétés. Il a déclaré : « Le vol c’était une passion qui m’étreignait. (…) J’encourageais ma petite sœur à voler des trucs à la pharmacie, ou à voler un peu partout », relatant des situations vécues entre élèves au lycée où, pendant la pause de midi, ils s’introduisaient dans des boutiques pour dérober des objets, des vêtements ou des babioles, s’aidant parfois de leurs capacités à s’échapper depuis la cabine d’essayage.

Sur le plan personnel, l’acteur s’est également confié sur sa vie sentimentale. Il a dit ne pas être « du tout dragueur » et a affirmé « Je n’ai jamais eu de copine avant 24 ans. » Quenard a expliqué avoir découvert, à cet âge, la possibilité d’une alliance entre attirance physique et affinités intellectuelles, et a évoqué l’influence de ses parents, restés ensemble, comme modèle d’une relation durable qu’il souhaite croire possible malgré les exigences de son métier.

Lors de la promotion du film Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux, Raphaël Quenard partageait l’affiche et les plateaux avec l’actrice Léa Seydoux sur l’émission animée par Pierre Lescure, Beau Geste. Interrogée sur les comédies qui l’avaient marquée dans son enfance, Léa Seydoux a reconnu : « Alors par exemple, je n’ai jamais vu de films de Louis de Funès. Je sais, c’est bizarre. » Face à cette révélation, Quenard a réagi, surpris : « T’aimes pas ? » ; Léa Seydoux a poursuivi : « J’ai commencé un peu à regarder mais ce ne sont pas des films qu’on me montrait enfant. Le personnage de Louis de Funès parfois me gave un peu. »