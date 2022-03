Le Togo signale officiellement une épidémie de la rougeole

Plus d’un mois après l’annonce de la confirmation des cas de rougeole dans plusieurs districts sanitaires, le Togo vient de signaler un nouveau cas, cette fois-ci, dans la préfecture de Yoto. Les autorités sanitaires prennent des dispositions idoines pour apporter une réponse suffisante à la situation.

Alors qu’aucun cas de coronavirus n’a été signalé depuis plusieurs semaines au Togo, faisant croire à une stabilité de la situation sanitaire, une épidémie de rougeole ayant pour foyer la zone de Kouvé a été déclarée mercredi, dans la préfecture de Yoto, par les autorités sanitaires locales. A cet effet, le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour circonscrire le foyer épidémique, a annoncé qu’une vaccination de riposte est organisée dans la localité ce jeudi et vendredi (17 et 18 mars).

« Toute personne présentant des signes de fièvre avec une éruption cutanée associée ou non à d’autres signes secondaires (écoulement nasal, rougeur des yeux, fatigue générale, larmoiement) est invitée à se rendre rapidement dans un centre de santé public proche« , exhorte le ministère de la santé du Togo.

“La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Le vaccin contre la rougeole est sans danger, efficace et reste à ce jour, le principal moyen de prévention”, avait précisé le ministère de la santé du Togo, suite aux premiers cas de la rougeole détectés, courant janvier 2022.

Les populations sont donc invitées à une vigilance accrue et à l’adoption des comportements barrières basiques (laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, nettoyer et désinfecter les surfaces, éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche, entre autres).

La rougeole est une maladie infectieuse virale très contagieuse affectant majoritairement les enfants. Elle se transmet par inhalation des gouttelettes de sécrétion (nasales ou pharyngées) émises par une personne infectée. Elle se manifeste très souvent par une forte fièvre, un nez qui coule, des yeux rouges et une éruption cutanée.