Le Togo expulse un ex-dirigeant burkinabè après allégations de complot de coup d’État

Les autorités togolaises ont arrêté puis extradé vers Ouagadougou Paul‑Henri Sandaogo Damiba, ancien chef de la junte burkinabè, après des accusations de tentative de déstabilisation formulées par le pouvoir militaire de Burkina Faso, ont déclaré des sources et confirmé des communiqués officiels. Selon plusieurs sources citées par la presse internationale, l’arrestation a eu lieu à Lomé avant un transfert immédiat vers la capitale burkinabè. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2026/01/20/togo-expels-ex-burkina-faso-leader-after-coup-plot-claim-sources-say?utm_source=openai))

Le gouvernement togolais a indiqué que la procédure d’extradition faisait suite à une demande formelle reçue le 12 janvier et qu’un arrêt de la cour d’appel de Lomé avait autorisé la remise en se fondant sur des garanties fournies par Ouagadougou concernant l’intégrité physique et l’accès à un procès équitable. Les charges mentionnées par les autorités burkinabè incluent détournement de fonds publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à commettre des infractions et blanchiment d’argent. Des sources proches du dossier ont précisé que l’arrestation avait eu lieu le 16 janvier avant le transfert. ([apnews.com](https://apnews.com/article/cb462943d9d9892dd4ded610e6506685?utm_source=openai))

La remise de M. Damiba intervient après que la junte au pouvoir à Ouagadougou a annoncé avoir déjoué, début janvier, un complot visant notamment l’élimination du chef de l’État militaire Ibrahim Traoré, accusation que les autorités burkinabè ont reliée à l’ancien homme fort exilé au Togo. Les déclarations officielles togolaises n’ont en revanche pas détaillé d’allégation directe de tentative de coup au moment de l’extradition. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2026/01/20/togo-expels-ex-burkina-faso-leader-after-coup-plot-claim-sources-say?utm_source=openai))

Contexte politique et éléments procéduraux

Paul‑Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir en janvier 2022 à la suite d’un putsch contre le pouvoir civil, a été lui‑même évincé par une nouvelle junte dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Depuis son départ, Damiba vivait en exil au Togo où il avait, selon plusieurs sources, été averti à plusieurs reprises au sujet de son prétendu rôle dans des tentatives de déstabilisation en direction de Ouagadougou. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2026/01/20/togo-expels-ex-burkina-faso-leader-after-coup-plot-claim-sources-say?utm_source=openai))

La séquence judiciaire togolaise citée dans les communiqués atteste d’une transmission formelle de la demande d’extradition et de l’examen par la juridiction compétente à Lomé. Le ministre togolais de la Justice, cité dans le communiqué, a précisé que la décision s’appuyait sur des assurances relatives à l’absence de peine capitale et à la préservation des droits de la personne extradée, arguments qui ont servi de base légale à la remise de M. Damiba aux autorités burkinabè. ([apnews.com](https://apnews.com/article/cb462943d9d9892dd4ded610e6506685?utm_source=openai))

La situation s’inscrit dans un contexte régional marqué par une série de renversements militaires depuis 2020, qui a vu se succéder plusieurs juntes au pouvoir en Afrique de l’Ouest et du Centre, et où les accusations croisées entre exilés et autorités au pouvoir deviennent un enjeu fréquent dans les relations inter‑étatiques et les procédures d’extradition. Les représentants de Lomé et d’Ouagadougou n’avaient pas, au moment des premières publications, répondu simultanément aux sollicitations des médias internationaux, et la défense de M. Damiba n’était pas formellement identifiée dans les déclarations disponibles. ([africacenter.org](https://africacenter.org/daily-media-review/africa-media-review-for-january-21-2026/?utm_source=openai))