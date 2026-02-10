Le Soudan : redevient membre à part entière de l’Igad après deux ans

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) a annoncé, dimanche 8 février, le réintégration pleine et entière du Soudan au sein de ses rangs.

Le Soudan réintègre l'Igad, deux ans après en avoir claqué la porte
La décision met fin à une suspension de la participation soudanaise qui avait été décrétée en 2024. Cette mesure avait été prise sur l’ordre du général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l’armée et président de facto du pays.

Selon les motifs avancés à l’époque, la rupture de relations avec l’Igad était liée à la convocation, par l’organisation régionale, du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Ce dernier, commandant des Forces de soutien rapide (RSF), avait été invité à un sommet tenu en Ouganda, invitation que l’autorité militaire soudanaise a critiquée et qui avait provoqué la suspension.

