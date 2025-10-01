Le RN de retour à l’Assemblée nationale avec deux vice-présidences

En Brève

Après avoir été écarté du bureau de l’Assemblée nationale l’an dernier, le Rassemblement national (extrême droite) a réintégré mercredi 1er octobre la plus haute instance exécutive de la chambre basse en obtenant deux des six vice-présidences. Les députés RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte, déjà vice-présidents entre 2022 et 2024, retrouvent leurs postes, notamment grâce aux voix de leur groupe et d’une partie du socle commun. Les Insoumis Clémence Guetté et Nadège Abomangoli conservent également leurs sièges, tandis que Christophe Blanchet (MoDem) et Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) ont été élus aux autres postes.