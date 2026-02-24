Le Real Madrid ferme la porte à un retour de José Mourinho

Malgré sa présence annoncée pour le choc face à Benfica et la récente polémique autour de ses propos sur Vinícius Júnior, José Mourinho ne figure pas parmi les options envisagées par la direction madrilène.

Le Real Madrid n’envisage pas un retour de José Mourinho sur son banc, selon les informations du quotidien espagnol AS. L’entraîneur portugais doit assister depuis les tribunes au barrage retour de Ligue des champions de l’UEFA entre le Real et le Benfica, programmé mercredi soir. Mais un éventuel come-back au Santiago Bernabéu ne serait pas à l’ordre du jour.

Ces derniers jours, le technicien lusitanien a également fait parler de lui après ses déclarations sur l’incident raciste présumé visant Vinícius Júnior lors du match aller. Mourinho avait estimé que les célébrations du Brésilien, auteur de l’unique but de la rencontre, avaient pu attiser la réaction des supporters adverses — des propos qui ont suscité de vives réactions en Espagne.

En interne, la direction madrilène maintient sa confiance envers Álvaro Arbeloa, malgré le revers concédé à Pampelune le week-end dernier. Si le club continue de surveiller attentivement le marché des entraîneurs, le nom de Mourinho ne figurerait pas parmi les options envisagées.





