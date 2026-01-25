Le PSG se lance pour le prodige ivoirien

Christ Inao Oulai, jeune attaquant ivoirien de 19 ans révélé à la CAN 2025, figure désormais sur les tablettes du Paris Saint-Germain, selon plusieurs médias dont Transfermarkt. Après avoir suscité l’intérêt de grands clubs européens tels que Manchester United, Manchester City, Chelsea et le PSV Eindhoven, le joueur évoluant à Trabzonspor voit le club parisien entrer dans la course à son transfert. Sa performance récente et son contrat longue durée en Turquie alimentent les spéculations sur un possible départ.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Cette saison en Super Lig turque, Oulai a participé à dix rencontres pour Trabzonspor, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives. Ces statistiques, obtenues depuis son arrivée il y a six mois en provenance du SC Bastia, renforcent l’attractivité du jeune Ivoirien sur le marché des transferts.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec Trabzonspor, Oulai dispose d’un engagement long qui place le club turc en position de négociation forte. Selon les informations relayées, Chelsea aurait déjà formulé une offre qualifiée de « colossale » pour tenter de s’attacher ses services, tandis que d’autres clubs européens suivent de près l’évolution de la situation.

État des lieux du dossier et éléments connus

Christ Inao Oulai s’est fait connaître du grand public lors de la CAN 2025, compétition au cours de laquelle il a attiré l’attention par ses prestations. Ce rayonnement continental a amplifié les rumeurs de transferts, positionnant le jeune attaquant parmi les promesses africaines convoitées en Europe.

Recruté par Trabzonspor il y a six mois en provenance du club français du SC Bastia, Oulai a signé un contrat courant jusqu’en 2030. Cette durée contractuelle signifie que toute transaction devra nécessairement être négociée avec Trabzonspor, dont la décision dépendra des offres concrètes et des conditions proposées par les clubs intéressés.

Les performances du joueur en Super Lig — trois buts et deux passes décisives en dix apparitions — constituent le bilan officiel de sa première période turque. Ces chiffres sont fréquemment cités dans les analyses médiatiques qui comparent les jeunes talents africains recherchés par les grands clubs européens.

Parmi les prétendants régulièrement mentionnés figurent Manchester United, Manchester City, Chelsea et le PSV Eindhoven. L’intérêt de ces clubs a été relayé à plusieurs reprises par la presse spécialisée. Transfermarkt, plateforme de référence pour les informations de mercato, a inclus Paris Saint-Germain parmi les formations susceptibles de déposer une offre pour Oulai.

Des sources indiquent qu’une proposition importante de Chelsea a déjà été envoyée à Trabzonspor, sans que le montant ou les détails contractuels aient été divulgués publiquement. À ce stade, aucune confirmation officielle de transfert n’a été annoncée par les clubs concernés ni par l’entourage du joueur.

Le dossier reste en mouvement et dépendra des initiatives des clubs intéressés, des positions de Trabzonspor et, le cas échéant, des décisions sportives et financières entérinées dans les prochaines semaines.