Le prince William sur sa foi : il soutiendra l’Église à sa manière

Le 3 octobre 2025, le roi Charles III, qui exerce la charge de gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, a choisi Sarah Mullally, alors évêque de Londres, pour succéder comme 106e archevêque de Canterbury. Il s’agit de la première nomination d’une femme à cette fonction.

Son intronisation à la cathédrale de Canterbury est prévue le mercredi 25 mars 2026. Le prince William participera à la cérémonie au nom du souverain, accompagné de Kate Middleton. À cette occasion, le prince de Galles a évoqué sa relation à la religion, décrivant sa foi comme «discrète».

Une source proche du prince, citée par le Sunday Times, a précisé qu’il n’envisage pas d’aller à l’église quotidiennement mais qu’il y croit, souhaite soutenir l’institution et considère cet engagement comme une composante importante de son rôle présent et futur, qu’il entend assumer à sa manière. Cette même source a fait part de son souhait de nouer un lien solide et profond avec l’Église et ses responsables.

En 2024, le biographe royal Robert Hardman, dans le Mail on Sunday, avait déjà estimé que William n’allait probablement pas devenir un pratiquant assidu ni feindre un enthousiasme qu’il ne ressent pas. Selon lui, il est connu dans les cercles royaux que le prince ne partage pas la même conception spirituelle que le roi ni la dévotion inébranlable de la défunte reine Elizabeth II.

Le prince a été confirmé dans la foi anglicane en 1997, à l’âge de 14 ans. Il n’assiste toutefois qu’à quelques offices par an, principalement à l’occasion d’événements officiels.