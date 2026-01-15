Le président colombien annonce une rencontre avec Donald Trump le 3 février aux États‑Unis
Le président de Colombie, Gustavo Petro, a annoncé mercredi 14 janvier qu’il se rendra aux États-Unis pour rencontrer le 3 février son homologue américain, Donald Trump, signalant une détente des relations entre les deux pays ; «Ce sera le 3 février. Nous verrons les résultats de cette réunion», a-t-il déclaré lors d’une réunion télévisée avec ses ministres.
1 min de lecture
