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Bénin

Le pape Léon XIV défend son message de paix face aux critiques de Trump

Un nouvel épisode de tensions a éclaté entre le Vatican et la Maison Blanche. Lors de son vol vers l’Algérie, débutant une tournée en Afrique le 13 avril 2026, le pape Léon XIV a réagi avec fermeté aux critiques formulées par Donald Trump, affirmant ne pas craindre le président américain ni son administration.

Emile NOUKPO
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POLITIQUE
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Les enjeux du voyage du pape Léon XIV en Afrique
<span>Le pape Léon XIV arrive au stade Louis II à Fontvieille, Monaco, le samedi 28 mars 2026.</span> <span>AP - Laurent Cipriani</span>
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« Je n’ai pas peur de l’administration Trump », a déclaré le souverain pontife, selon des sources de Vatican News. Il a aussi maintenu sa détermination à diffuser le message de l’Évangile, affirmant : « Je continuerai à proclamer haut et fort le message de l’Évangile. »

Cette déclaration fait suite à une attaque virulente de Donald Trump, qui a exprimé son désaccord avec le pape, le qualifiant de « pas un grand fan » et critiquant sa capacité à gérer des problèmes internationaux. Sur son réseau social Truth Social, Trump a jugé le pontificat de Léon XIV « catastrophique en matière de politique étrangère » tout en l’accusant d’être « faible face à la criminalité », l’exhortant à « se ressaisir ».

Le président a également manifesté son mécontentement envers les déclarations du pape concernant les affaires internationales, affirmant : « Je ne veux pas d’un pape qui critique le président des États-Unis, car je fais exactement ce pour quoi j’ai été élu. » Il a même suggéré que l’élection de Léon XIV au Vatican soit liée à sa propre présidence.

En réponse, le pape Léon XIV a choisi de ne pas engager un conflit personnel, notant : « Je ne suis pas un homme politique, je ne souhaite pas entrer en débat avec lui. » Il a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix, affirmant que son message s’adressait à « tous les dirigeants du monde, pas seulement à lui ». « Essayons de mettre fin aux guerres et de promouvoir la paix et la réconciliation », a-t-il plaidé.

Ce conflit diplomatique survient après l’une des homélies les plus vives de son pontificat, où le pape avait déclaré lors d’une veillée de prière à la basilique Saint-Pierre : « Assez de guerre ! La véritable force se manifeste en servant la vie. »

Au cours de son voyage en Afrique, comprenant des étapes en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale, le pape a précisé que son objectif était de diffuser le message de l’Église, en citant la béatitude « heureux les artisans de paix ».

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