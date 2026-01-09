La suite après la publicité
Le pape : droit des Palestiniens à vivre en paix sur leur terre

Lors de ses premiers vœux au corps diplomatique, vendredi 9 janvier, Léon XIV a déclaré au Vatican que les civils palestiniens « ont le droit de vivre en paix sur leur propre terre » en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, rappelant le soutien du Saint-Siège à la solution à deux États et constatant « une augmentation des violences en Cisjordanie perpétrées contre la population civile palestinienne ».

BENIN WEB TV
