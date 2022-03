Le Niger bénéficie d’une aide de 300 millions d’euros de l’Union Européenne

L’Union Européenne a annoncé mardi, une aide de 300 millions d’euros au Niger, pour soutenir un programme de renforcement des institutions et des réformes.

La Commissaire européenne aux partenariats Jutta URPILAINEN était en visite à Niamey, au Niger, le mardi 29 mars 2022. La délégation européenne a échangé avec les autorités nigériennes dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux parties.

« À cette occasion, le Gouvernement du Niger et l’Union européenne ont procédé à la signature d’un accord de financement d’un plan d’actions 2021-2027 pour un coût global de quelque 300 millions d’euros, soit 197 milliards de FCFA », informe un communiqué publié par la délégation de l’Union européenne au Niger.

L’aide européenne vise à soutenir un programme de renforcement des institutions et des réformes d’un montant de 195 millions d’euros, un projet de soutien à l’éducation d’un montant de 50 millions d’euros, au profit de 2,6 millions d’enfants non scolarisés et un projet de soutien à la présence de l’État, de sécurité et des services socioéconomiques au bénéfice des populations dans la zone des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso « fragilisée par le terrorisme ».