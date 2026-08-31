Le Mozambique structure son écosystème d’IA avant l’adoption de sa stratégie nationale

L'Association mozambicaine de l'intelligence artificielle (AMIA) a été portée sur les fonts baptismaux le 26 août à Maputo, sous l'égide de l'INTIC, avant l'adoption d'une stratégie nationale sur l'IA encore en consultation.

L’Association mozambicaine de l’intelligence artificielle (AMIA) a été officiellement lancée le mercredi 26 août à Maputo, selon des informations relayées par Agence Ecofin et le site spécialisé TechAfrica News. La cérémonie a été présidée par le président du conseil d’administration de l’Institut national des technologies de l’information et de la communication (INTIC), Lourino Chemane, qui a également supervisé l’installation des dirigeants de la nouvelle structure.

Présentée comme une organisation indépendante et sans fonction de régulation, l’AMIA se donne pour mission de réunir institutions publiques, entreprises privées, universités, chercheurs, professionnels du numérique, entrepreneurs et société civile autour du développement et de l’adoption de solutions d’intelligence artificielle adaptées aux besoins du pays.

Sa création intervient alors que le Mozambique prépare sa Stratégie nationale sur l’intelligence artificielle (ENIA), pilotée par l’INTIC à travers des consultations avec les différentes parties prenantes. Le texte n’a pas encore été adopté. Les autorités travaillent en parallèle à une politique nationale de gouvernance des données, jugée étroitement liée au développement des systèmes d’IA.

Deux jours avant la cérémonie de lancement, le 24 août, les responsables de l’AMIA avaient rencontré l’INTIC dans les locaux de l’institut pour définir les axes de collaboration entre secteur public, secteur privé, monde académique et société civile. L’association a plaidé pour une coordination renforcée entre institutions publiques et acteurs de l’écosystème national de l’intelligence artificielle, avant d’inviter officiellement l’INTIC à sa cérémonie de lancement du 26 août, selon le site spécialisé TechReview Africa.

Un soutien du secteur bancaire

La Banque commerciale et d’investissement (BCI) a annoncé son soutien à l’AMIA, qu’elle présente comme une plateforme de développement des connaissances et d’investissement pour le secteur. Agriculture, santé, éducation, banque, industrie, commerce et administration publique figurent parmi les secteurs identifiés comme prioritaires pour l’application de l’intelligence artificielle au Mozambique.

Une dynamique continentale

Le Mozambique s’inscrit dans un mouvement plus large de structuration des écosystèmes d’IA en Afrique. L’Union africaine a adopté en 2024 une stratégie continentale sur l’intelligence artificielle, puis appelé en mai 2025 ses États membres à se doter de stratégies nationales et de cadres réglementaires propres. Une analyse de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publiée en avril 2026 et portant sur douze pays africains, a dressé un état des lieux des politiques d’IA sur le continent.

L’INTIC avait indiqué, lors de consultations menées en mai, que le projet de stratégie nationale restait soumis aux échanges avec les acteurs du secteur avant son adoption définitive.