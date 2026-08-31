CRIET: 5 ans de prison ferme requis contre cinq prévenus, dont trois militaires dans une affaire de faux médicaments

Cinq prévenus, parmi lesquels figurent trois militaires, ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits de complicité d’exercice illégal de la pharmacie et d’abus de fonction.

​Le dossier implique des forces de l’ordre accusées d’avoir utilisé leurs uniformes pour simuler de fausses saisies de produits pharmaceutiques et psychotropes. Selon le parquet spécial, ces derniers restituaient ensuite les cargaisons aux conducteurs en échange de sommes d’argent, des versements évalués à 200 000 FCFA et 300 000 FCFA. À la barre, l’ensemble des mis en cause a contesté les faits qui leur sont reprochés.

​À l’issue des débats, le ministère public a requis une peine de 60 mois de prison ferme à l’encontre de chacun des cinq prévenus, assortie d’une amende de 2 millions de francs CFA. Le parquet a également demandé la confiscation et la destruction des produits saisis.

​En défense, l’avocat des militaires a plaidé la relaxe pure et simple, ou subsidiairement au bénéfice du doute. La défense a notamment estimé que l’existence d’un groupe de discussion partagé ne constituait pas une preuve suffisante d’infraction et a regretté le traitement des procès-verbaux.

L’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2026 afin de permettre la production de nouvelles pièces.