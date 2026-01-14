Le Mexique veut être médiateur entre Cuba et les États-Unis
Mercredi, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué que son gouvernement pourrait jouer un rôle de médiateur entre Cuba et les États-Unis afin de résoudre leurs différends, alors que Washington intensifie la pression sur l’île. « Dans les désaccords entre les États-Unis et Cuba, le Mexique est tout disposé à être un vecteur pour favoriser le dialogue », a déclaré la cheffe de l’État lors de sa conférence de presse matinale. Ce week-end, le président américain Donald Trump a exhorté Cuba à accepter « avant qu’il ne soit trop tard » un « accord » dont il n’a pas précisé la nature.
