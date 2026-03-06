Le Mexique et les États-Unis entament des négociations pour réviser l’accord Aceum

Le premier cycle officiel de pourparlers bilatéraux entre le Mexique et les États‑Unis en vue de la révision de l’accord commercial nord‑américain (ACEUM) doit s’ouvrir le 16 mars, a indiqué jeudi le secrétariat à l’Économie du gouvernement mexicain.

Ce processus s’inscrit dans le mécanisme prévu pour l’ACEUM, un texte trilatéral auquel participe également le Canada et qui fait l’objet d’une révision régulière tous les six ans. Les échanges de cette année prennent place alors que Washington exerce des pressions commerciales jugées protectionnistes par certains observateurs.

Les autorités mexicaines ont souvent affiché leur volonté de préserver l’accord. La présidente Claudia Sheinbaum a, à plusieurs reprises, exprimé sa confiance quant à la possibilité de trouver un compromis satisfaisant avec l’administration américaine afin de maintenir l’ACEUM en vigueur.

De son côté, le président américain Donald Trump a remis en question l’intérêt de l’accord pour les États‑Unis, allant jusqu’à évoquer la possibilité d’en retirer son pays, et reproche au Mexique d’être devenu un point d’entrée pour des marchandises et composants en provenance de Chine.

Enjeux économiques et cadre historique

Pour l’économie mexicaine, l’ACEUM revêt une importance majeure : les États‑Unis restent son principal partenaire commercial et l’intégration des chaînes d’approvisionnement nord‑américaines est jugée cruciale par de nombreux acteurs publics et privés.

Le partenariat commercial entre le Mexique, les États‑Unis et le Canada remonte à 1994 avec l’entrée en vigueur de l’ALENA ; l’accord a ensuite été renégocié et rebaptisé ACEUM (USMCA en anglais), qui est en vigueur depuis 2020. Les discussions à venir détermineront les ajustements que les trois pays jugeront nécessaires pour la prochaine période de mise en œuvre.