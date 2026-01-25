Le Marocain s’excuse à nouveau : « J’ai pris conscience de l’ampleur de la catastrophe »

Ismaël Saibari assume sa part de responsabilité dans l’incident de la serviette survenu lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Sénégal et présente des excuses publiques, tout en souhaitant tourner la page. Le milieu de terrain du PSV Eindhoven, âgé de 24 ans, a reconnu son rôle après que des images de la scène, survenue pendant la séance de tirs au but, ont circulé massivement sur les réseaux sociaux.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur les images relayées, Saibari apparaît en interaction avec des ramasseurs de balles et des officiels pour arracher la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy, dans une tentative de déconcentration pendant la séance décisive. L’acte a déclenché une vive réaction des internautes et des observateurs, rendant l’affaire au centre des débats médiatiques après la finale.

De retour au PSV, le joueur a évoqué l’incident lors d’une interview accordée à ESPN, expliquant avoir été submergé par l’émotion après la défaite. « En rentrant chez moi, j’ai tout de suite réalisé à quel point la situation était catastrophique », a-t-il déclaré, confirmant qu’il avait présenté des excuses directes à Mendy. « C’est pourquoi je me suis immédiatement excusé auprès de Mendy. L’affaire est close, il faut passer à autre chose. »

Sanctions temporaires et perspectives de retour avec le PSV

Saibari a admis ne pas avoir mesuré l’ampleur de la polémique dans l’immédiat, précisant qu’il était principalement bouleversé par la défaite de son équipe en finale. « J’étais surtout concentré sur le fait que nous avions perdu la finale. Je n’avais jamais ressenti autant d’émotion. C’est arrivé sous le coup de l’émotion. Je l’ai expliqué aux joueurs sénégalais. Ils ont compris, et voilà. »

Sur le plan sportif, l’international marocain a été écarté pour le match du PSV contre Newcastle United, suspension liée à l’incident et aux décisions disciplinaires du club ou des instances. Il pourrait cependant retrouver les terrains prochainement si l’entraîneur l’intègre dans le groupe pour la rencontre face au NAC Breda, match annoncé comme possible date de retour après son absence.

Le milieu n’a pas joué pour les champions d’Eredivisie depuis plus d’un mois ; sa dernière apparition en club remonte au 13 décembre contre Heracles Almelo (4-3). Cette saison, Saibari compte onze réalisations toutes compétitions confondues, un total qui souligne son importance offensive pour Eindhoven malgré la pause forcée.

Par ailleurs, le retentissement médiatique de l’incident s’est traduit par une large diffusion d’extraits de l’événement : la chaîne ESPN Pays-Bas a notamment partagé un court montage de ses déclarations, contribuant à la viralité et à la visibilité internationale du dossier.

Le joueur a indiqué vouloir clore le chapitre et se consacrer à son club. Les prochains jours et la décision du staff technique du PSV permettront de savoir s’il sera réintégré rapidement dans l’effectif compétitif, ou si des mesures supplémentaires seront prises par l’institution ou par les instances du football.