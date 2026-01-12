La suite après la publicité
Le Louvre fermé lundi en raison d’une grève lancée mi-décembre

Le Louvre restera fermé lundi 12 janvier, a appris l’AFP, après la reconduction de la grève de ses agents mobilisés depuis la mi-décembre pour réclamer de meilleures conditions de travail. Réunis en assemblée générale dans la matinée, entre 300 et 350 agents ont voté la poursuite du mouvement, estimant que les négociations engagées avec le ministère de la Culture et la direction du musée n’ont pas abouti à des avancées suffisantes, ont indiqué la CFDT et la CGT. En conséquence, le musée n’est pas en mesure d’ouvrir ses portes et restera fermé pour la deuxième fois depuis le début de la mobilisation, le 15 décembre 2025, selon une porte-parole du Louvre.

