Le Groenland rejette toute prise de possession américaine et réaffirme vouloir une défense au sein de l’Otan
Les États-Unis ont de nouveau exprimé leur volonté de prendre possession du Groenland, une demande rejetée avec fermeté par la coalition gouvernementale groenlandaise. Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué qu’il ne pouvait « en aucune manière l’accepter » et qu’il allait « intensifier ses efforts pour que la défense du Groenland s’inscrive dans le cadre de l’OTAN », dont il est membre.
1 min de lecture
