La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Le Groenland rejette toute prise de possession américaine et réaffirme vouloir une défense au sein de l’Otan

Les États-Unis ont de nouveau exprimé leur volonté de prendre possession du Groenland, une demande rejetée avec fermeté par la coalition gouvernementale groenlandaise. Dans un communiqué, le gouvernement a indiqué qu’il ne pouvait « en aucune manière l’accepter » et qu’il allait « intensifier ses efforts pour que la défense du Groenland s’inscrive dans le cadre de l’OTAN », dont il est membre.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
66 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
20:18 Politique : Côte d’Ivoire : le MGC de Simone Gbagbo quitte définitivement la CAP-CI
20:15 En Brève : Sénégal: Farba Ngom libéré sous contrôle judiciaire, soupçonné de détournement
20:18 Côte d’Ivoire : le MGC de Simone Gbagbo quitte définitivement la CAP-CI
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant