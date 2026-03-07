Le Dr Jean-Michel Cohen critique le jeûne intermittent de 16h

Lors d’une intervention sur Instagram, le nutritionniste Jean‑Michel Cohen a affirmé que le jeûne intermittent de 16 heures est le protocole qui mobilise le plus les graisses, tout en rappelant que la période de jeûne ne suffit pas à elle seule pour perdre du poids : la qualité et le nombre de calories consommées pendant la fenêtre alimentaire restent déterminants.

En pleine période de Ramadan, le jeûne revient au centre des discussions publiques, mais il existe aussi des pratiques de jeûne en dehors du cadre religieux, notamment le jeûne intermittent popularisé sur les réseaux sociaux et par les médias comme méthode de perte de poids. Cette méthode regroupe plusieurs formats de restriction temporelle de l’alimentation et suscite un intérêt croissant chez des personnes en quête d’efficacité et de simplicité.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Jean‑Michel Cohen a rappelé l’existence de trois modalités principales de jeûne intermittent : le jeûne de 16 heures, le jeûne de 20 heures et le jeûne de 24 heures. Il a précisé que, selon lui et au « plan physico‑chimique », le jeûne de 16 heures serait celui qui favorise le plus la mobilisation des graisses, tout en donnant la possibilité de consommer des calories pendant une fenêtre de 8 heures.

Le nutritionniste en toute franchise sur le jeûne

Jean‑Michel Cohen a insisté sur la définition pratique du protocole de 16 heures : il s’agit de s’abstenir de tout apport calorique pendant 16 heures consécutives et de concentrer les repas sur une période de 8 heures choisie par la personne. Selon ses propos, cette organisation horaire serait, sur le plan observé, plus efficace pour « mobiliser » les graisses que des fenêtres de jeûne plus longues de 20 ou 24 heures.

Le nutritionniste a également mis en garde contre une erreur courante : se focaliser uniquement sur la durée du jeûne et négliger la composition et le total calorique des repas pris pendant la fenêtre alimentaire. Il a précisé que, en termes de perte de poids, le jeûne intermittent apporte des résultats comparables à ceux d’un régime méditerranéen lorsqu’on rapporte les effets à un apport calorique équivalent.

Sur l’adaptabilité de la méthode, Jean‑Michel Cohen a indiqué qu’elle peut être pratiquée de manière flexible : une journée, plusieurs jours, une semaine, voire de façon prolongée selon les périodes de la vie, sans danger pour la plupart des personnes en bonne santé. Il a toutefois énoncé une réserve importante.

Le jeûne intermittent est déconseillé pour les personnes présentant certains problèmes de santé, a‑t‑il souligné, citant notamment les personnes diabétiques ou celles qui utilisent de l’insuline. Pour ces groupes, la pratique peut comporter des risques liés à la gestion de la glycémie et du traitement médicamenteux.