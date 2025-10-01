Le Danemark exige une réponse forte à la guerre hybride russe

En Brève

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a appelé mercredi 1er octobre à une «réponse très forte» de l’Europe face à la «guerre hybride» menée par la Russie, ouvrant un sommet de chefs d’État et de gouvernement à Copenhague. Selon la dirigeante danoise, «il n’y a qu’un seul pays qui est prêt à nous menacer, et c’est la Russie, et nous avons donc besoin d’une réponse très forte», a-t-elle souligné.

Ce rappel à la fermeté intervient alors que le Danemark a été survolé à plusieurs reprises ces derniers jours par des drones non identifiés, un élément qu’elle a présenté comme partie intégrante de la menace hybride évoquée et qui renforce, selon elle, la nécessité d’une réaction européenne coordonnée.